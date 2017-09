Andrej Babiš privé de son immunité parlementaire : quelles conséquences pour ANO ?

C’est à l’issue d’un long débat mouvementé que la Chambre basse du Parlement a décidé, mercredi, de priver deux députés, Andrej Babiš et Jaroslav Faltýnek, de leur l’immunité. Personnage controversé sur la scène politique tchèque, le leader du mouvement ANO Andrej Babiš et le vice-président de son parti sont soupçonnés d’avoir détourné des subventions européennes pour financer la construction du « Nid de cigognes », un vaste centre de conférences et de repos situé au sud de Prague.