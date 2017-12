2017, une année culturelle sur Radio Prague

La liste des événements culturels marquants en 2017 pourrait être très longue. À l’occasion de cette fin d’année, nous avons pourtant essayé d’en établir une, certes pas exhaustive, à partir des rubriques culturelles de Radio Prague. Redécouvrez donc une édition unique du Petit Prince, illustrée par Věra Jandourková et restée cachée 50 ans durant, l’histoire du cinéma Lucerna, une des salles obscures les plus importantes du pays, ou le carnaval de Roztoky et son cortège masqué sans équivalent en Tchéquie. Revenez sur le 80e anniversaire du célèbre cinéaste Miloš Forman, la 20e édition du Festival du film français ou bien la publication en tchèque du Livre du rire et de l’oubli de Milan Kundera. Plongez-vous enfin dans l’atmosphère d’un cabaret western insolite des frères Forman qui sera à voir en France de nouveau dès le mois de février. À vous de choisir…