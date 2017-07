L’Association des agences de voyage de République tchèque s’attend à une hausse du nombre de séjours vendus de l’ordre de 10 %.

Parmi les destinations préférées des vacanciers tchèques figurent notamment la Croatie, la Slovaquie, l’Espagne et la Grèce. Les Tchèques sont aussi de nouveau plus nombreux à s’envoler vers l’Egypte, la Turquie et la Tunisie. La Bulgarie, les Emirats arabes unis et la Hongrie complètent le Top 10 des destinations les plus populaires auprès les Tchèques.

D’après l’Office tchèque des statistiques, les Tchèques voyagent un peu plus aussi à l’intérieur du pays. Pendant le premier trimestre de cette année, les différents établissements proposant un hébergement ont enregistré de 400 000 personnes de plus par rapport à la même période de l’année dernière.