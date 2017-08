Une start-up tchèque sélectionnée pour un programme de soutien de Google

La société tchèque figure parmi les 33 start-ups, dont seulement quatre en provenance d’Europe, à avoir été choisies par Google cette année. Spendee a réussi grâce à son projet d’application pour mobile éponyme, destinée à la gestion de finance personnelle. Le service permet en effet d’interconnecter plusieurs comptes bancaires afin de mieux gérer toutes les transactions financières et de mieux contrôler par là les dépenses.

Comme toutes les autres entreprises sélectionnées, la start-up tchèque recevra de la société Google cinquante millions de dollars et le droit à utiliser gratuitement ses produits. De plus, ses managers participeront à une formation de six mois qui a pour objectif de les aider en matière de communication et de recherche d’investisseurs.

« Notre objectif est d’obtenir une aide qui nous permettra de diffuser davantage notre application dans le monde. Grâce à ce programme, nous avons déjà effectué une formation de deux semaines à Silicon Valley, aux Etats-Unis. Nous avons donc pu bénéficier de conseils de spécialistes de Google », a indiqué le chef de Spendee, David Nevečeřal.

L’application Spendee est actuellement utilisée par quelque 650 000 personnes de 175 pays du monde. L’entreprise coopère avec environ 2500 banques.