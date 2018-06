Un nouveau centre logistique pour les banques alimentaires

La Fédération gère les quatorze banques alimentaires qui existent sur le territoire tchèque. Parmi ses membres, on compte également l’ONG Naděje (Espoir) et L’Armée du Salut. Les banques alimentaires régionales fournissent gratuitement de la nourriture aux maisons d’asile, aux centres d’hébergement et d’assistance destinés aux sans-abris et aux personnes nécessiteuses, ainsi qu’aux familles en situation de précarité.

En 2017, les banques ont ainsi distribué 2 336 tonnes de denrées alimentaires, soit une augmentation de 1 000 tonnes comparé à l’année précédente. Elles ont ainsi apporté une aide alimentaire d’une valeur de 128 millions de couronnes à 96 000 personnes.

« Grâce à cet entrepôt central, nous pouvons travailler de la même manière que les banques alimentaires à l’étranger. Toutes les grandes villes en France, en Italie et même en Slovaquie disposent des locaux qui leurs permettent de stocker une grande qualité de marchandises », a expliqué la directrice de la Fédération tchèque, Veronika Láchová.

Par ailleurs, depuis le début de 2018, les moyennes et grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés ne peuvent plus jeter leurs invendus alimentaires et ont l’obligation de les offrir aux banques alimentaires.