Un nombre record de touristes dans les hôtels tchèques en mai

D’après les derniers chiffres du Bureau tchèque des statistiques, le nombre de touristes hébergés dans des hôtels tchèques au mois de mai a atteint le chiffre record de 1 365 000 personnes.

Il s’agit là d’une augmentation de 15,6 % par rapport au mois précédent et de 4,2 % au niveau annuel. Au cours des cinq premiers mois de l’année 2018, les hôtels tchèques ont accueilli près de 5 526 000 personnes, soit 6,7 % de plus que pour la même période en 2017.

La hausse la plus significative, de 5,6 %, a été enregistrée par les hôtels quatre-étoiles, qui ont hébergé 867 000 touristes en mai.

Le nombre de nuitées a également augmenté : entre janvier et mai 2018, les hôtels tchèques en ont enregistré quelque 13,2 millions.

Cette croissance constante devrait continuer jusqu’à la fin de l’année, estiment les professionnels du tourisme. Parmi les raisons avancées pour expliquer la bonne santé du secteur, les vols low-cost à destination de la République tchèque, mais aussi les tarifs abordables de l’hébergement en comparaison à d’autres villes européennes, et notamment d’Europe de l’Ouest.

« Prague et d’autres endroits de République tchèque sont devenus des destinations populaires pour les touristes européens, parce que c’est beaucoup moins cher que Londres et Paris, » explique un consultant. « Les touristes qui viennent dans le pays sont très sensibles aux prix. Si les hôteliers décident de les augmenter, les gens arrêteront de venir, » ajoute-t-il.

L’hôtellerie tchèque a connu une année record en 2017, avec un total de 14,2 millions de personnes et un nombre de nuitées atteignant les 34 millions. Les touristes étrangers représentent plus de 60 % de la clientèle, mais le nombre de touristes locaux pourrait augmenter à l’avenir en raison de la bonne santé économique du pays, l’augmentation des salaires et une couronne faible.