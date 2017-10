Transports : le métro pragois bientôt entièrement branché au réseau mobile

Actuellement, le réseau mobile est complètement accessible dans toutes les 58 stations de métro et dans les tunnels entre les nouvelles stations de la ligne A (verte) Dejvická et Motol.

D’après Martina Kemrová, la porte-parole de l’opérateur mobile T-Mobile, responsable de brancher tout le réseau du métro, les autres tunnels pourraient être connectés d’ici la fin de 2018. Mais cela uniquement sous conditions que la société trouvera un accord avec la société des transports en commun de Prague (DPP).

Toujours selon Martina Kemrová, les opérateurs sont très intéressés par la possibilité de couvrir le métro, et ce à leurs propres frais. Le projet pilote devrait être lancé sur la ligne C (rouge), avant d’être élargi sur l’intégralité du métro pragois.

Ce mardi, la DPP a d'ailleurs commencé à proposer gratuitement des accès internet en WiFi dans cinq stations sur les lignes B (jaune) et C. Il s’agit des stations Florenc, Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží, Hlavní nádraží et Pražského povstání. La connexion internet sans fil qui est assurée par la société ČD Telematika, a coûté à la société des transports en commun de Prague un peu plus de 10 millions de couronnes (près de 390 000 euros).