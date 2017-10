Transport aérien : Travel Service va prendre le contrôle de Czech Airlines

Jusqu’à présent, Travel Service détient 34% des actions de l’ancienne compagnie aérienne publique, tandis que Korean Air et l’Etat tchèque en possédaient respectivement 44% et près de 20%. Les 2% restants sont la propriété de la compagnie d’assurances Česká pojišťovna, part que celle-ci conservera d’ailleurs une fois la transaction finalisée.

D'après le site Zdopravy.cz, en prenant le contrôle des dix-neuf avions Airbus et ATR de ČSA, Travel Service, fidèle lui à Boeing, disposera désormais d’une flotte composée de près de soixante-dix appareils. La compagnie, qui a transporté un peu plus de 1,7 million de voyageurs depuis le début de l’année, soit une augmentation d’un tiers par rapport à 2016 (contre 1,17 pour ČSA, +22%), deviendra ainsi le plus grand acteur en activité à l'aéroport international de Prague Václav Havel. Filiale du groupe Unimex Group dont deux hommes d’affaires tchèques sont les actionnaires majoritaires, Travel Service dépend aussi en grande partie du capital chinois, le groupe d’investissement CEFC en possédant un peu moins de 50% des parts.

Pour rappel, Korean Air avait racheté 44% des parts du transporteur national tchèque ČSA en 2013 pour un montant de 68 millions de couronnes (2,6 millions d’euros), les deux compagnies faisant partie de la même alliance Sky Team. Après avoir accumulé les dettes pendant plusieurs années, ČSA est sorti du rouge pour la première fois en 2015 avec un bénéfice de l’ordre de 223 millions de couronnes (près de 8,6 millions d’euros) grâce à notamment à un vaste plan de restructuration (licenciements, baisses des salaires entre autres). L’année dernière, le résultat net de ČSA a été positif également avec un bénéfice en hausse de 8% à 241 millions de couronnes (9,3 millions d’euros).

Travel Service opère sur le marché tchèque depuis 2007. En 2015, son bénéfice s’est élevé à 240 millions de couronnes (9,2 millions d’euros) pour un chiffre d’affaires de 17,5 milliards de couronnes (673 millions d’euros). La compagnie est leader dans les vols charters non seulement en République tchèque, mais aussi en Slovaquie et en Hongrie, tout en jouant un rôle majeur sur le marché aérien en Pologne.