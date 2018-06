Stations-service : les Tchèques font le plein… de café

L’information a été récemment révélée par le quotidien Lidové noviny : la vente de produits autres que pétroliers (boissons et produits alimentaires notamment) constitue près de la moitié des recettes des stations-service tchèques.

« Avec nos 400 stations-service, nous faisons figure de la plus importante chaîne de fast-food et en même temps de la plus grande chaîne de distribution de café en Tchéquie », affirme le porte-parole du groupe pétrochimique Unipetrol qui exploite le réseau des stations Benzina.

Celles-ci sont au nombre de 404 en République tchèque, dont 210 qui proposent une formule de restauration Stop Café. Selon les données publiées par Benzina, la vente des carburants ne représente pas plus de 15% des recettes de la société, tandis que celle de café et de produits alimentaires représente entre 20 et 30%.

Deuxième plus grand vendeur de carburants sur le marché tchèque (306 stations-service), le groupe hongrois MOL, présent dans douze pays, a annoncé que la vente des produits non-pétroliers représentait 40% de ses recettes en République tchèque.

« En termes de vente de café dans les stations-service, la Tchéquie occupe la première place parmi tous les pays où nous sommes représentés », a déclaré le vice-président du groupe Lars Höglund.

Les chiffres sont éloquents : dans une centaine de restaurants Fresh Corner qui existent sur le territoire tchèque, le groupe MOL vend chaque mois un million de tasses de café, plus de 80 000 litres de lait, 13 tonnes de produits de boulangerie et 12 tonnes de sandwichs.

Soucieux de satisfaire leurs clients dans ce milieu très concurrentiel (la République tchèque compte 4000 stations-service, soit une station sur 13 kilomètre de route), les fournisseurs d’essence modernisent leur équipement et proposent toute une gamme de services, par exemple la livraison de colis, l’accès au wifi, l'achat de forfaits téléphoniques ou de produits pharmaceutiques.