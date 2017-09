Stagnation de l’inflation à 2,5% au mois d’août

L’inflation s’est établie à 2,5% sur un an au mois d’août, en stagnation par rapport aux chiffres précédents (ČSÚ). D’après les données publiées ce lundi par l’Office tchèque des statistiques, les prix à la consommation ont augmenté largement en raison de la hausse de ceux des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. Pour corriger l’inflation, la Banque centrale pourrait être tentée de rehausser une nouvelle fois ses taux directeurs.