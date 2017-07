Le constructeur automobile de Mladá Boleslav, filiale du groupe allemand Volkswagen, a en effet vendu de 15 600 véhicules de plus par rapport à la même période de l’année dernière, soit une augmentation de 2,8 %. L’intérêt pour la marque Škoda était le plus grand notamment sur le marché européen, d'après un communiqué de presse, publié ce mardi.

Avec plus de 205 000 voitures vendues, le modèle le plus populaire représente la Škoda Octavie, suivie de la Fabia (111 100). L’entreprise a également vendu 27 100 unités du nouveau SUV Kodiaq.

Les ventes de Škoda en Europe de l’Ouest ont augmenté de 4,1 % (252 300 véhicules) et celles en Europe centrale ont bondi de 14 % (109 800 voitures). Des hausses respectivement de 10,9 % (51 200 véhicules) et de 6,7 % (28 700 voitures) ont été enregistrées également sur les marchés tchèque et russe. Ces augmentations ont compensé un certain ralentissement en Chine, où le groupe a vendu 134 000 véhicules (-8,1 %).

Le constructeur automobile tchèque a également souligné que ses ventes de juin 2017 avaient atteint un record pour un mois de juin avec plus de 105 000 véhicules vendus, soit une hausse de 6,5 % par rapport à la même période l’année précédente.