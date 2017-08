Les précédentes estimations tablaient en effet sur une moisson de 10% moins prolifique que celle de l'année dernière. La récolte 2016 avait d'ailleurs atteint un niveau largement supérieur à la moyenne. Aussi, la baisse observée cet été recouvre des situations très diverses. "Les récoltes de céréales varient selon les régions, les districts et plus localement. Certains pays comme ceux de Třebíč ou Rakovník, des régions comme la Moravie du Sud et des parties de la Bohême du Sud et de l'Ouest, enregistrent des récoltes inférieures en comparaison du reste de la République", observe ainsi Jiří Felčárek, de la Chambre agraire.