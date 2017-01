Économie/Commerce Récemment augmenté, le salaire minimum fait de nouveau l’objet de controverses

24-01-2017 15:38 | Alžběta Ruschková

Le salaire mensuel minimum a passé, le 1er janvier dernier, de 9 900 couronnes (333 euros) à 11 000 couronnes (407 euros). Pourtant, à peine un mois plus tard, la ministre du Travail et des Affaires sociales, Michaela Marksová, veut introduire une nouvelle hausse, et ce d’au moins 500 couronnes (18 euros). Cette idée déplaît toutefois au ministre des Finances, Andrej Babiš.