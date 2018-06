Ralentissement de la croissance tchèque au premier trimestre

Selon des analystes cités par l’agence de presse ČTK, le ralentissement observé s’explique par le fait que l’économie tchèque fonctionne déjà au maximum de ses capacités. Avec le niveau historiquement bas du chômage, certains secteurs d’activité peinent en effet à recruter des salariés qualifiés et cela limite leur développement.

La République tchèque reste cependant la cinquième économie la plus dynamique de l’Union européenne. D’après les données de l’agence Eurostat, seules la Hongrie, la Slovénie, la Pologne et la Lettonie ont enregistré des croissances plus élevées au premier trimestre.

Au premier trimestre 2018, la croissance par rapport au dernier trimestre de l’année dernière s’est quant à elle établie à 0,5 %. Aussi, le dynamisme de l’économie tchèque s’exprime notamment par le niveau des investissements.

« Les entreprises investissent beaucoup. Actuellement les salaires augmentent - les charges salariales ont augmenté de 9,2 % en un an au premier trimestre -, d’où une baisse de leurs bénéfices. Mais il faut aussi souligner que le niveau des bénéfices des entreprises tchèques reste supérieur à la moyenne des autres Etats européens », a commenté Vladimír Kermiet, du ČSÚ.