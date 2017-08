Procédure de saisie : les retraités tchèques de plus en plus menacés

Les retraités tchèques sont de plus en plus menacés de faire l’objet de procédures de saisie pour dettes, un système dont les défaillances sont pourtant régulièrement critiquées en Tchéquie. Fin juin, 88 000 personnes étaient dans cette situation dans le pays, un chiffre qui a plus que doublé en dix ans.