Le tourisme urbain continue à augmenter sans cesse. Prague a enregistré, en 2016, environ 16,8 millions de nuitées. Il s’agit d’un chiffre supérieur de 5,5 % par rapport à l’année précédente, soit une augmentation parmi les plus importantes en Europe. La capitale tchèque a ainsi devancé par exemple Vienne, Amsterdam ou Hambourg. Le nombre des nuitées des touristes étrangers a dépassé pour la première fois le cap des 15 millions (+4,7%) ce qui classe la ville devant Berlin, Vienne, Madrid ou Budapest.

Les Etats-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont les trois principaux marchés sources, représentant près de 30 % des nuitées dans les villes européens. Les touristes chinois sont également de plus en plus nombreux. Leur nombre a augmenté de 3,8 % en 2016. Au contraire, les nuitées des Russes ont été en baisse de 9,7 % au cours de l’année dernière.

« 2016 a été une année particulièrement réussie pour le tourisme urbain en Europe, et ce malgré des difficultés que représentent par exemple les différentes attaques terroristes. Les marchés lointains, comme la Chine ou le Japon, sont très sensibles à de potentiels risques, ce qui avait un impact négatif sur le secteur du tourisme en 2016. La situation s’est néanmoins améliorée au cours du dernier trimestre », a indiqué le président de l’agence European Cities Marketing, Dieter Hardt-Stremayr.