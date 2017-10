On boit de moins en moins la bière au bar en Tchéquie

Les données, qui reflètent une importance particulière dans un pays où la bière est une culture et qui en est d’ailleurs le premier consommateur au niveau mondial, ont été communiquées ce lundi par la Fédération tchèque des brasseries et malteries (ČSPS). L’association n’a toutefois pas de chiffres absolus, mais pour elle une chose est claire : 2017 est une année noire pour les brasseries tchèques.

Désormais, un peu plus de six pintes sur dix sont consommées à domicile, les pintes restantes sont dégustées dans les bars et restaurants. Pour Martina Ferencová, la directrice exécutive de la fédération, la culture tchèque de fréquentation de la traditionnelle « hospoda », la brasserie, lieu social de rencontre autour d’un verre bien souvent rempli avec de la bière, est en train de cédée le pas à un nouveau mode de consommation.

Cela a différentes explications selon elle. Martina Ferencová pointe du doigt certaines nouvelles réglementations, l’introduction du registre centralisé des recettes des entreprises, qui permet de tracer le paiement de la TVA, ainsi que le nouveau cadre législatif pour les jeux de hasard. Mais ce n’est pas tout, l’interdiction de la cigarette dans les bars et restaurants, entrée en vigueur avant l’été, aurait également eu un impact déterminant. « Nous sommes bien conscients des risques sociaux de certaines activités, contre lesquelles sont dirigées les nouvelles législations. Dans le même temps, nous aimerions mettre en garde contre les conséquences négatives d’une réglementation exagérée du marché », explique Martina Ferencová.

Les données publiées ce lundi font ressortir un autre phénomène, déjà identifié par le passé, à savoir la croissance de la consommation de bières en cannette. Radio Prague en parlait récemment (Cf. http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/mon-dieu-les-tcheques-boivent-de-plus-en-plus-de-biere-en-cannette) et le constat se confirme. En une année, les achats de cannettes de bière ont augmenté de près de moitié !