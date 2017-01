05-01-2017 16:16 | Denisa Tomanová

En 2016, les ventes de voitures ont augmenté de 12,5% par rapport à l’année passée, et ce à niveau record de 259 693 véhicules. La première marque automobile tchèque reste Škoda Auto, avec une part de marché de 31,7%. Ces informations ont été révélées ce jeudi par les représentants de l’Association des importateurs de voitures.

D’après la société de conseil PwC, la croissance du nombre de voitures vendues cette année devrait se situer entre 7% et 12%, même si un ralentissement est prévu. En 2016, la société Škoda Auto a vendu 82 267 véhicules, et a ainsi augmenté ses ventes de 11%, tandis que la société Volkswagen en a vendu 26 598 (soit une hausse de 12%). En troisième position arrive la société Hyundai avec 20 992 voitures vendues, soit 7% de plus qu’en 2015. Ce sont ensuite les marques Ford, Dacia et Renault qui ferment le classement.

75% des véhicules ont été achetés par des entreprises, le reste a été vendu à des particuliers. La part des voitures avec des moteurs à essence a été de 54,6%, tandis que celle des voitures diesel, en légère baisse, a été de 43%. La part des automobiles hybrides a été de 0,6% et près de 200 voitures électriques ont également été vendues.

Le modèle le plus populaire reste la Škoda Octavia (28 406 voitures vendues), suivie de la Škoda Fabia (21 769), Škoda Rapid (11 359) et Škoda Superb (11 100). Le nombre de voitures importées et immatriculées en République tchèque a augmenté de 8,6% par rapport à 2015, soit 164 422 voitures au total. La moitié d’entre elles avaient plus de cinq ans d’ancienneté.

Le marché de motocyclettes a lui aussi enregistré une hausse de 5 % de ses ventes, pour un total de 17 867 unités vendues, et ce essentiellement auprès des marques Honda, Maxon et Yamaha. A l’inverse, la vente d’autobus a chuté d’un quart par rapport à 2015, avec un nombre total de 1 013 bus.