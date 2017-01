25-01-2017 16:46 | Guillaume Narguet

Structure d’aide aux sociétés naissantes lancée en 2008, l’incubateur des petites et moyennes entreprises de la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT) permet à celles-ci de grandir tout en abordant un marché tchèque souvent mal connu, parfois même inconnu. Ce service d’accompagnent rencontre un succès certain depuis.

Le producteur français des tubes et profilés plastiques ABI Profils est devenu le 100e client de l’Incubateur PME de la CCFT. Depuis 2008, cette pépinière (cf. : http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/lincubateur-pme-80-societes-francaises-accompagnees-en-6-ans) accueille des entreprises françaises ou étrangères souhaitant se développer sur le marché tchèque. La République possède la première industrie en Europe centrale (37 % du PIB) et une croissance économique rapide (+2,5 % en 2016).

Concrètement, ABI Profils a entamé sa conquête du marché tchèque en tant qu’exposant au Pavillon France au salon Plastex ainsi qu’au Salon international de la construction mécanique (MSV) à Brno (cf. : http://www.radio.cz/fr/rubrique/economie/a-brno-le-58e-salon-de-la-construction-mecanique-a-attire-15-societes-francaises), qui est le plus important salon industriel en Europe centrale et de l’Est. La présence au Pavillon France, organisé également par la CCFT, a apporté à ABI Profils des dizaines de contacts qualifiés et de clients potentiels. Cette acquisition de la clientèle s’est poursuivie logiquement par la création d’un bureau commercial en République tchèque.

La production d’ABI Profils se réalise à Monistrol-sur-Loire dans le département de la Haute-Loire. Ainsi le travail d’accompagnement et de structuration de la démarche internationale a été réalisé dès 2014 par la CCI International Auvergne, qui est également à l’origine de l’expansion du groupe Barbier vers le marché tchèque. Ce groupe plasturgiste est entré dans l’incubateur de la CCFT des PME à Prague en 2015, et satisfait de cette expérience, a conseillé la même démarche à ABI Profils, qui siège dans la même zone industrielle.

Depuis sa fondation, l’incubateur des PME a donc accueilli 100 entreprises françaises qui souhaitaient s’implanter sur le marché tchèque via une domiciliation postale, un représentant commercial à temps partiel, un hébergement ou du coaching. L’incubateur offre également des services de recrutement d’employés locaux, un portage salarial, un encadrement de V.I.E., une création et gestion de filiale et une gestion de la comptabilité.