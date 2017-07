En avril dernier, le gouvernement avait adopté une augmentation du budget des écoles supérieures d’environ 4,5 milliards de couronnes (environ 172 millions d’euros). Selon Jakub Fischer, cette hausse ne se reflète toutefois aucunement dans le projet de budget de l’Etat pour 2018 qui propose de consacrer aux universités quelque 21 milliards de couronnes (environ 85 millions d’euros), soit une somme semblable à celle dédiée à ce secteur cette année.

« En 2009 et 2010, années de récession économique, le budget de l’enseignement supérieur était de l’ordre de 24 milliards de couronnes (920 millions d’euros). Actuellement, nous recevons donc une somme inférieure de 10 % à celle accordée aux universités lors de la période de récession économique », a indiqué M. Fischer dans un entretien pour la Radio publique tchèque.

« Le problème repose sur le fait que les salaires dans le secteur privé sont beaucoup plus élevés et même les salaires dans le secteur public sont en hausse. Seules les rémunérations des universitaires stagnent. Par conséquent, les universités perdent leurs employés. Les premiers à partir sont ceux qui sont les plus capables », a ajouté le président du Conseil des écoles supérieures.

Si les négociations avec les politiciens n’apporteront pas le résultat souhaité, les universités pourraient lancer, dans un premier temps, une campagne de protestation et organiser différents happenings et événements d’étudiants. Dans un deuxième temps, les universités pourraient appeler à la grève et ne pas entamer le nouveau semestre à temps. « Nous ne voulons pas faire du chantage. Nous voulons tout simplement que le gouvernement adopte une attitude responsable en ce qui concerne le financement des écoles supérieures », a conclu Jakub Fischer.