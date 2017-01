26-01-2017 14:44 | Pierre Meignan

Les travailleurs slovaques se tourneraient de moins en moins vers la République tchèque pour trouver un emploi. C’est ce que constate un reportage de la Télévision publique tchèque. D’après lui la raison en est simple : les niveaux de salaires des deux pays, autrefois à l’avantage des Tchèques, sont de plus en plus comparables.

Les ressortissants slovaques seraient environ 100 000 à vivre et à travailler en République tchèque, selon des données récentes de l’Office tchèques des statistiques (ČSÚ). Après les Ukrainiens, ils sont la nationalité la plus représentée parmi les étrangers présents dans le pays, ce qui ne représente pas une surprise au regard des liens historiques, culturels et linguistiques entre Tchèques et Slovaques.

Pourtant, ils seraient de moins en moins nombreux à se tourner vers la Tchéquie pour rechercher un travail. Ce constat, la Télévision tchèque l’appuie sur la base de l’avis de plusieurs professionnels du marché du travail. Par exemple, Zuzana Lincová, qui dirige un site internet où sont publiées des offres d’emploi, estime que « les Slovaques, s’ils ont l’envie d’aller travailler à l’étranger, se tournent davantage vers l’ouest, où ils peuvent trouver des conditions économiques plus avantageuses ».

La raison est à chercher du côté des évolutions de salaires dans les deux pays. En 2008, le revenu moyen en Slovaquie était inférieur de près d’un cinquième à celui en République tchèque. Ce n’est plus le cas aujourd’hui même si une différence existe encore : au troisième trimestre de l’année passée, le salaire moyen tchèque s’élevait à 27 220 couronnes, soit environ 1000 euros ; il était de près de 890 euros en Slovaquie. Dans certains secteurs d’activités, les disparités salariales sont encore moindres. Un technicien qualifié slovaque gagne en moyenne 3% de moins que son homologue tchèque. La différence était de 12% en 2008.