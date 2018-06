Les services bancaires en ligne en augmentation en République tchèque

La République tchèque a dépassé l'Allemagne (56%) voisine en termes d'utilisation des services bancaires en ligne.

Au sein de l'Union européenne, c'est au Danemark que les services bancaires en ligne sont le plus courants. 90 % des Danois âgés de 16 à 74 ans y ont en effet recours, suivis par les Néerlandais (89%), et les autres pays scandinaves. Les chiffres les plus faibles concernent des pays comme la Bulgarie (5%) et la Roumanie (7%).

Selon les données Eurostat, les services bancaires en ligne sont particulièrement appréciés par les personnes âgées entre 25 et 34 ans, 68% de cette population y ayant recours. Leur utilisation de ces services tend à augmenter en fonction du niveau d'éducation des utilisateurs.

Cette hausse de l'utilisation des services en ligne serait lié à l'abandon progressif des liquidités, un phénomène observable un peu partout en Europe.

A l'heure actuelle, huit millions de clients de banques en République tchèque utilisent les services bancaires en ligne, mais seuls 50% le font de manière régulière.

La plus importante banque tchèque, Česká spořitelna, compte actuellement 1,5 millions d'utilisateurs de son service bancaire en ligne. La banque a récemment un nouveau système numérique qui serait déjà utilisé cinq fois plus que l'ancien système.