Économie/Commerce Les seniors tchèques sont passionnés de voyage, mais dépensent le moins

16-01-2017 12:00 | Denisa Tomanová

Selon les données publiées par l’agence européenne de statistiques Eurostat, les seniors tchèques arrivent à la troisième place du classement des personnes âgées de plus de 65 ans des pays de l’Union européenne qui sont les plus passionnées de voyage. Les seniors originaires de France et de Chypre arrivent en tête du classement.