Les auto-entrepreneurs toujours plus nombreux en Tchéquie

A titre de comparaison, en 2016, le nombre d’auto-entrepreneurs, dont notamment des médecins, des artistes ou des agriculteurs, a augmenté de 5 000. Actuellement, les gens qui « travaillent à leur compte » sont les plus nombreux à Prague (176 000), dans la région de Bohême centrale (137 000) et en Moravie du Sud (109 000).

Le nombre de travailleurs indépendants dont l’activité entrepreneuriale est la source principale de revenu a augmenté de 4 000 en 2017, pour s’établir à 582 000. Quant aux personnes pour qui cette activité est une source secondaire, elles sont désormais 409 000, soit une hausse de 5 000 par rapport à l’année 2016.

La République tchèque est l’Etat européen où les auto-entrepreneurs ont l’influence la plus grande sur l’économie locale. Les sociétés ayant entre un et neuf employés représentent près de 95% du nombre total des entreprises en République tchèque et emploient plus d’un tiers des salariés tchèques.