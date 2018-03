L’économie tchèque continue de tourner à plein régime

C’est un des meilleurs chiffres enregistré depuis deux ans et cette croissance a profité à la très grande majorité des secteurs de l’économie. C’est d’abord la demande intérieure qui explique cette tendance à la hausse, et notamment la consommation des ménages et la hausse des dépenses d’investissements. Pour l’ensemble de l’année 2017, le taux s’est élevé à 4,5 %.

Pour rappel, la Commission européenne a récemment revu à la hausse sa prévision de croissance de l’économie tchèque pour 2018. Un taux de 3,2 % est désormais attendu, soit 0,2 point de plus que ce qui avait été précédemment estimé à l’automne dernier.

Pour 2019, la Commission table pour l’instant toujours sur une croissance de l’ordre de 2,9 %. De son côté, la Banque nationale tchèque (ČNB) a annoncé prévoir des taux légèrement en hausse respectivement de 3,6 et 3,2 % pour cette année et 2019.