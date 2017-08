Selon l’Office tchèque des statistiques (ČSÚ) qui a publié ces données ce mardi, les visiteurs étrangers ont été plus nombreux de 15,6 % et les touristes tchèques de 12,4 %. Le secteur d’hôtellerie a comptabilisé au total 13,1 millions de nuitées, ce qui représente une hausse de 12,6 %. Les touristes ont été plus nombreux dans toutes les régions du pays. Avec deux millions de personnes hébergées, juin a été un mois record.

« Ces résultats indiquent que 2017 pourrait être une nouvelle année très réussie », a fait savoir la directrice de l’agence CzechTourism, Monika Palatková.

Comme de tradition, les touristes allemands ont été les plus nombreux à visiteur la République tchèque. 543 000 Allemands ont en effet séjourné dans un établissement d’hébergement tchèque entre avril et juin, soit une hausse de 12,6 % sur un an. Une hausse a été enregistrée également chez les visiteurs slovaques (+10 %) et américains (+8,8 %).

« Nous observons l’intérêt énorme de la part des touristes chinois (+52,9 %) et russes (+56,7 %). Seuls les ressortissants du Royaume-Uni ont été moins nombreux par rapport à l’année dernière, et ce de 0,6 % », a indiqué le ČSÚ.

« La hausse de l'intérêt pour la République tchèque est due à la qualité de services proposés, ainsi qu'au nombre d’attractions touristiques », a expliqué le vice-président de l’Association des agences de voyage, Jan Papež.