Le service français de location de chambres d'hôtel à l'heure Dayuse arrive en Tchéquie

10-01-2017 14:39 | Alžběta Ruschková

Le start-up français Dayuse qui aide des hôtels à louer pour quelques heures et à des prix réduits leurs chambres souvent inoccupées dans la journée, arrivera, pendant les prochains six mois, également en République tchèque. Selon le quotidien Hospodářské noviny, qui a publié l’information, ce service pourrait aider l’hôtellerie traditionnelle à compenser ses pertes liées à la popularité croissante de la location amateur de logements via par exemple la plateforme Airbnb.