03-01-2017 15:58 | Guillaume Narguet

Le célèbre constructeur de camions Tatra se porte toujours mieux ces dernières années. En mars 2013, frappée par une crise longue de plusieurs années et grandement endettée, la société, qui jouit toujours d’une très bonne réputation à l’étranger, avait été vendue aux enchères à la société Truck Development pour environ 6,4 millions d’euros. Depuis, son redressement a été fulgurant. Les chiffres pour 2016 le confirment.

Selon les données communiquées ce mardi par le porte-parole de Tatra Trucks, 1 326 camions sont sortis l’année dernière des usines de Kopřivnice, la ville natale en Moravie du légendaire coureur de fond Emil Zátopek. Il s’agit d’une augmentation annuelle de la production de l’ordre de 56%. Pour la première fois depuis 2008, le constructeur automobile a dépassé la barre des 1 000 camions fabriqués en l’espace d’un an. Mieux même, tous ont été vendus. Pour cette nouvelle année, une production de 1 700 véhicules est prévue, l’objectif à moyen terme étant de parvenir à distribuer quelques 2 000 camions chaque année un peu partout dans le monde.

En 2016, la société, qui emploie 1 350 personnes (dont plus de 350 embauchées l’année dernière), a réalisé un bénéfice net de 390 millions de couronnes (près de 15 millions d’euros), soit un tiers de plus qu’en 2014, pour un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de couronnes (137 millions d’euros).

435 des camions produits en 2016 ont été vendus en République tchèque et en Slovaquie, tandis que 334 ont pris la direction de l’Inde, dont l’armée, qui possède quelque 7 000 camions de marque Tatra, est la troisième la plus importante au monde, et 130 de l’Egypte et de la Jordanie. Le Brésil, où près de 75 camions ont été vendus, constitue également un pays intéressant pour l’avenir d’une marque tchèque qui revit donc et qui a investi 400 millions de couronnes (près de 15 millions d’euros) dans sa production en 2015.