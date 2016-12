23-12-2016 15:27 | Pierre Meignan

Annoncée au printemps dernier, la stratégie de la société énergétique ČEZ de se développer dans le secteur en Allemagne prend forme. L’entreprise, contrôlée par l’Etat tchèque, a ainsi fait l’acquisition de huit parcs éoliens. Ces éoliennes représentent une puissance installée de 85,25 mégawatts.

C’est en avril que ČEZ a annoncé sa volonté d’investir massivement dans le secteur de l’éolien en Allemagne. La société parlait alors de mobiliser jusqu’à 100 millions d’euros sur cinq ans dans ce domaine. Elle disait vouloir utiliser comme intermédiaire Aquila Capital, une société spécialisée dans les investissements alternatifs, pour réaliser des acquisitions.

Huit mois plus tard, le leader tchèque de l’énergie passe donc à l’action avec l’achat de huit parcs éoliens situés au nord de l’Allemagne, pour un total de 35 éoliennes. « Il s’agit de notre première grande acquisition sur le marché allemand de l’énergie renouvelable », explique Tomáš Pleskač, qui dirige le département « Nouvelle énergie » de ČEZ.

Ces installations doivent permettre de produire 210 GWh d’électricité chaque année, et ainsi d’alimenter 100 000 foyers. A l’avenir, Tomáš Pleskač table encore sur l’achat de parcs éoliens situés dans les terres mais également de parcs éoliens en mer. Il n’exclut pas non plus de développer des projets de construction.