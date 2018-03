Le groupe Albatros Media achète la maison d’édition Vyšehrad

D’après la porte-parole du groupe, celui-ci veut ainsi renforcer sa position sur le marché dans le domaine de la littérature de vulgarisation scientifique destinée aux lecteurs adultes.

Fondées en 1934, les éditions Vyšehrad ont été liées par le passé avec de grandes personnalités de la culture tchèque, à savoir le poète Jan Čep ou les plasticiens Josef Lada et Kamil Lhoták. Ces dernières années, la maison a publié des œuvres de Jan Sokol, Martin C. Putna, Jan Rychlík ou Renata Fučíková.

« Actuellement, Vyšehrad publie plus de 80 nouveaux titres par an. La maison de range parmi les vingt principaux éditeurs sur le marché tchèque. Nous avons élargi notre ligne éditoriale et nous sommes en train de préparer plusieurs projets importants », a déclaré le directeur des éditions Vyšehrad, Pravomil Novák. Avec l’acquisition de Vyšehrad, le groupe Albatros Media devient propriétaire des deux maisons d’édition les plus anciennes en République tchèque, les éditions Albatros étant fondées en 1949.