Le gouvernement tchèque a mis en place un programme d’accueil de travailleurs philippins et mongols

Les travailleurs en provenance d’Ukraine, de Roumanie, de Bulgarie et d’autres pays d’Europe de l’Est ne sont pas les seuls bienvenus en République tchèque pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre. Les travailleurs philippins le sont eux aussi et le seront encore un peu plus dans un proche avenir. Récemment, des représentants des ministères des Affaires étrangères, de l’Industrie et du Commerce et du Travail et des Affaires sociales ont reçu, à Prague, des représentants de deux institutions gouvernementales philippines pour discuter des possibilités d’emploi pour les ressortissants philippins sur le marché du travail en République tchèque.