Comme nous vous l’annoncions en juin dernier, Škoda Auto lance donc, après l’Europe et l’Asie, la production de ses véhicules en Afrique. La filiale tchèque du groupe allemand entend ainsi être en mesure de répondre à la croissance attendue du marché nord-africain.

Les Octavia seront produites sur un site de 150 hectares situé à quelque 220 kilomètres à l’ouest d’Alger et qui est une propriété commune de Volkswagen et de la société algérienne SOVAC, représentant exclusif du groupe allemand dans le pays et actionnaire majoritaire. Dans un premier temps, un peu plus de cent voitures y seront assemblées quotidiennement, mais Volkswagen Algérie compte atteindre une production annuelle de 100 000 unités d’ici 2022.

L’Octavia n’est pas le seul modèle qui sortira de ces nouvelles lignes de montage algériennes, qui ont permis la création de 550 emplois. Les Volkswagen Golf et Caddy ainsi que la Seat Ibiza y sont également produites, en attendant la Volkswagen Polo et la Škoda Fabia à compter de l’année prochaine. Le groupe allemand, qui possède déjà une usine à l’autre bout du continent, en Afrique du Sud, marche ainsi sur les traces d’autres constructeurs européens qui ont décidé d’investir en Afrique du Nord. Avec ses deux usines au Maroc voisin, à Tanger et à Casablanca, où ont été assemblés près de 250 000 véhicules en 2016, parmi lesquels ceux notamment de la marque roumaine Dacia, Renault en est le principal représentant.

Depuis son entrée sur le marché algérien en 2002 avec les modèles Fabia et Octavia, Škoda y a vendu 41 700 véhicules. Six modèles de la marque sont actuellement proposés, tandis que les nouvelles SUV Kodiaq et Karow complèteront l’offre à compter de l’année prochaine.