23-01-2017 14:21 | Pierre Meignan

Depuis deux mois, les personnes qui déménagent pour des raisons professionnelles peuvent solliciter une aide financière de l’Etat tchèque. Cette mesure, qui vise à faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, fait peu d’adeptes puisque seules quinze demandes ont jusqu’alors été enregistrées par les bureaux du travail, l’équivalent des agences Pôle emploi en Tchéquie, qui gèrent le dispositif.

50 000 couronnes, environ 1 850 couronnes, c’est la somme maximale que peuvent obtenir les citoyens tchèques contraints de changer de domicile pour pouvoir accepter une offre d’emploi. Pour être recevable, la demande doit concerner un travail qui se trouve à une distance d’au moins 50 kilomètres du domicile de la personne intéressée.

Dans un pays où le chômage est très faible, et même l’un des plus faibles d’Europe (5,2% en décembre), la mesure a pour objectif non seulement de faire baisser le chômage de longue durée mais avant tout de lutter contre le manque de main-d’œuvre dont souffrent certains secteurs d’activités. Mais cela ne marche pas vraiment : cette aide est disponible depuis le mois de novembre dernier et pour l’heure, ils sont seulement quinze à en avoir fait la demande.

« Nous nous attendons à ce que le nombre de demandeurs pour cette allocation augmente dans les temps à venir », commente avec optimisme Kateřina Beránková, la porte-parole du Bureau du travail de République tchèque. La Télévision publique tchèque cite pourtant un sondage selon lequel seuls 44% des répondants seraient tentés de déménager. Pour une majorité d’entre eux, les désavantages d’un déménagement l’emportent sur les gains potentiellement attendus d’un changement de travail.

Depuis le printemps dernier, le ministère du Travail et des Affaires sociales a lancé d’autres programmes pour faire face au chômage de longue durée et au manque de main d’œuvre. Dans certaines régions, il est par exemple désormais possible de solliciter une allocation déplacement pour les trajets « domicile-travail ». Activable sous certaines conditions, cette aide représente une somme de 1000 à 3500 couronnes chaque mois (entre 37 et 130 euros).