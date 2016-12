30-12-2016 15:29 | Pierre Meignan

L’aéroport international Václav Havel a fêté ce vendredi son treize millionième voyageur de l’année. C’est un nouveau record de fréquentation pour l’infrastructure aéroportuaire pragoise qui devrait poursuivre son développement. Il est en effet estimé que le nombre de voyageurs doublera d’ici vingt ans.

Le treize millionième passager de l’aéroport est un Tchèque qui se rend à Istanbul depuis Prague en compagnie de sa fiancée. L’infrastructure de la capitale enregistre ainsi un record de fréquentation. L’an passé, 12,03 millions de passagers, parmi lesquels un tiers de ressortissants tchèques, avaient été comptabilisés. Le précédent record date lui de l’année 2008, avant que la Tchéquie ne soit touchée par la crise économique, avec un total de 12,6 millions de voyageurs.

Président du groupe Český Aeroholding, propriétaire de l’aéroport, Václav Řehoř parle d’une année « très exigeante ». Il pensait initialement que la barre des 13 millions de voyageurs serait franchie plus tôt. Cela n’a pas été le cas mais le mois de décembre a tout de même finalement dépassé toutes les atteintes. Durant les trois premières semaines de ce mois, 812 702 passagers ont transité par l’aéroport, soit une hausse de près de 19% par rapport à la même période l’année précédente.

A l’avenir, tous ces chiffres devraient être dépassés. L'Etat tchèque compte ainsi investir entre 14 et 15 milliards de couronnes, plus d'un demi-milliard d'euros, d'ici à 2035 pour le développement de l'aéroport. A cette date, l’infrastructure devrait accueillir 25 millions de voyageurs, c’est-à-dire le double d'aujourd'hui.

En conséquence, les pistes de décollage et d’atterrissage actuelles ne devraient plus être en mesure de faire face à l'augmentation du trafic dès 2020 et il est prévu de construire un nouveau système de pistes parallèles. Déjà envisagé par le passé, ce projet avait été suspendu en raison de la crise économique de 2008.