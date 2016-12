22-12-2016 15:43 | Pierre Meignan

La célèbre encyclopédie en ligne Wikipédia compte évidemment une version tchèque. L’organisme à but non lucratif Wikimedia ČR, qui en assure la gestion, emploie depuis l’année dernière des salariés de façon permanente. C’est que, ainsi que le rapporte le quotidien économique Hospodářské noviny, l’association se professionnalise.

Le projet Wikipédia, une encyclopédie en ligne gratuite et contributive, est né aux Etats-Unis au début de l’année 2001. Près d’un an et demi plus tard, en mai 2002, apparaissait la version tchèque de ce site appelé à connaître un important succès. La version tchèque elle-même a rencontré son public. Le site connaît en effet 280 déclinaisons linguistiques et la version tchèque arrive en 26e position en termes de nombre d’articles.

Indépendamment de la qualité de leur contenu, il s’agit d’un résultat pour le moins honorable. A titre de comparaison, la République tchèque, seul pays où le tchèque est langue officielle, est le 84e Etat du monde pour ce qui est du nombre d’habitants. La version tchèque propose ainsi près de 370 000 articles. Elle totalise environ 350 000 utilisateurs, et parmi eux plus de 2000 sont considérés comme réguliers.

Le tout pourrait se développer davantage. Aujourd’hui, Wikimedia ČR salarie deux personnes de façon permanente. Il s’agit notamment de superviser le projet « Les séniors écrivent Wikipédia », lequel permet non seulement d’améliorer le contenu de l’encyclopédie mais également de familiariser les personnes âgées à l’utilisation de l’informatique et des nouvelles technologies.

L’organisme cherche désormais à renforcer cette petite équipe avec un directeur exécutif, qui serait chargé de faire la promotion du site en Tchéquie, en animant notamment son compte twitter.