La Tchéquie, le plus grand exportateur de jouets en Europe

Trains et animaux en bois, ours en peluche, petites voitures en métal… les jouets tchèques de tous types sont de plus en plus populaires à l’étranger. Et ce non seulement au sein de l’UE, mais aussi par exemple au Japon ou en Corée du Sud. D’après les dernières données d’Eurostat, la République tchèque est même le plus grand exportateur de jouets des Vingt-Huit.