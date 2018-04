La société tchèque d'antivirus Avast veut entrer en bourse en mai

Née à Prague en 1988, la société Avast Software est connue pour son logiciel antivirus Avast, qui revendique près de 435 millions d’utilisateurs dans le monde. Elle propose de nombreux produits de sécurité informatique destinés tant aux entreprises qu'aux particuliers.

Avast a réalisé un chiffre d'affaires de 653 millions de dollars en 2017 et emploie 1 700 personnes. Le groupe entend mettre en Bourse environ 25% de son capital. A l'heure actuelle, Avast est détenu à 46% par ses fondateurs et à 29% par une société d'investissement.

Cette opération est censée lui permettre de réduire sa dette, d'améliorer sa visibilité et de permettre à des actionnaires de récupérer une partie de leur investissement.

« La progression de notre groupe se produit en raison de la croissance impressionnante du nombre et du type de menaces dans le monde, qui sont une source de préoccupation toujours plus grande pour les gens », souligne Vincent Steckler, directeur général du groupe. Ce dernier estime que le marché de la cybersécurité devrait progresser de 10% par an et atteindre 21 milliards de dollars d'ici 2021.

En 2016, Avast avait déjà réalisé une opération importante lorsque la société tchèque avait acquis son plus grand concurrent, AVG, également d'origine tchèque, pour près d'1,2 milliards d'euros.