La publicité en ligne est une bonne affaire, même pour les sites de fausses informations

La publicité en ligne rapporterait aux sites tchèques et slovaques de « désinformation » chaque année entre 24 et 32 millions de couronnes (entre 919 000 et 1,22 million d’euros), selon le rapport de la Fondation Open Society Found. Globalement, le chiffre d’affaires de la publicité en ligne sur le marché local est évalué à environ 20 milliards de couronnes (près de 765 millions d’euros).