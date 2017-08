Norme succédant au standard DVB-T, la DVB-T2 permet de diffuser davantage de programmes dans une meilleure qualité grâce à une une plus grande efficacité spectrale. Selon le gouvernement, le passage à cette nouvelle norme était nécessaire en raison de l’obligation pour la République tchèque, conformément aux accords internationaux et à la décision prise par l’Union européenne en décembre dernier, de libérer la bande actuelle des 700 MHz pour laisser place à la nouvelle génération de standards pour la téléphonie mobile, concrètement les réseaux de la cinquième génération (5G). Cette décision vise à harmoniser l'usage des fréquences 700 MHz entre les vingt-huit États membres. Le but affiché est de préparer l'arrivée de la 5G dès 2020, en attribuant les fréquences 700 MHz aux opérateurs dans l'ensemble de l'Europe, pour disposer d'un spectre européen harmonieux.

En France, par exemple, la bande 700 MHz utilisée par la TNT est déjà en train d’être progressivement libérée pour les réseaux 4G et 5G. La République tchèque entend donc ne pas prendre trop de retard, alors qu’il est prévu que la migration intervienne au plus tard à compter du 1er février 2021. Sur ce point, il convient de préciser que certains pays sont autorisés par les instances européennes à retarder la libération de ces fréquences de deux ans jusqu’en 2022.

Actuellement, la télévision numérique terrestre (TNT) représente environ 60% de la distribution du contenu télévisuel en République tchèque, le reste dépendant de la transmission via le câble ou par satellite. Au total, la DVB-T2 permettra la diffusion de six multiplexes (réseaux) numériques hertziens sur l’ensemble du territoire au lieu des quatre actuels.

Le texte de loi vise également à encourager la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile, à renforcer les droits des clients des opérateurs et à réduire les tarifs pratiqués par ces derniers.