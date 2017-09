La Karoq, le nouveau modèle de Škoda Auto, dévoilée à Francfort

Avec une longueur de 4,38 mètres, la Karoq, qui remplacera la Yeti, le premier 4x4 de la société Škoda, se classe parmi les SUV de plus petites dimensions. Elle reprend le style de son plus grand frère, le SUV Kodiaq, peut être équipée de cinq motorisations différentes et propose de nombreux équipements « high-tech ». Le prix de ce nouveau modèle, qui se présentera en Allemagne en première mondiale, est estimé à quelque 530 000 couronnes (un peu plus de 20 000 euros). Les premières Karoq pourraient sortir des lignes de production en octobre prochain.

A Francfort, le public pourra découvrir aussi d’autres nouveautés de la filiale tchèque du groupe Volkswagen. La société basée à Mladá Boleslav présentera également deux nouvelles évolutions du modèle Kodiaq, les versions Scout et Sportline, dévoilées au printemps dernier à Genève.

Enfin, le constructeur tchèque proposera, en première européenne, le prototype de sa toute première voiture électrique, baptisée « Vision E ». Présenté pour la première fois à Shanghai, ce SUV cinq portes d’une autonomie annoncée pour 500 kilomètres et qui peut rouler automatiquement, sans l’intervention d’un être humain, dans le trafic et sur l’autoroute, pourrait apparaître sur les routes en 2020.