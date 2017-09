La croissance de la distribution des produits du commerce équitable en Tchéquie se poursuit

Selon l’organisation Fairtrade République tchèque et Slovaquie, le produit le plus vendu en République tchèque est resté le café avec 326 tonnes, soit 88% de plus qu’en 2015. Une croissance qui s’explique notamment par le fait que deux grandes chaînes de cafés proposent du café issu du commerce équitable dans les stations-services du pays. Les ventes de produits confectionnés à partir de cacao ont augmenté elles aussi de 56% (149 tonnes produites pour 230 tonnes de fèves utilisées), tandis que le volume de thé distribué a été multiplié par dix avec un total d’une dizaine de tonnes.

Le marché tchèque, sur lequel Fairtrade est apparu dans le milieu des années 1990 (des produits certifiés sont importés depuis 2004), devrait continuer à évoluer durant les prochaines années, le nombre de consommateurs potentiels prêts à dépenser plus pour ce type de produits augmentant, une majorité de Tchèques affirmant désormais savoir ce qu’est le commerce équitable. Déjà, la diversité des produits proposés tend à se développer. Des bananes et des fleurs ont ainsi fait leur apparition.

Le commerce équitable est un système d'échange dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce conventionnel. En principe, sa démarche consiste à utiliser le commerce comme un levier de développement et de réduction des inégalités, en veillant à la juste rétribution des producteurs. Actuellement, l’organisation Fairtrade opère dans 125 pays du monde et soutient quelque 1,6 million de producteurs et travailleurs.