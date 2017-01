Économie/Commerce Investissement : l’embarcadère au centre de Prague accessible prochainement au public après rénovation

20-01-2017 14:17 | Denisa Tomanová

La Direction des voies navigables (ŘVC) a fait savoir qu’elle avait l’intention d’investir dans la rénovation de l’embarcadère situé en dessous du quai Edvard Beneš à Prague, et qui relie les ponts Štefánik et Čechův most. L’embarcadère, qui avait été construit en 2008 et ne servait initialement qu’à amarrer de grands bateaux, devrait également être ouvert au grand public dans les mois à venir.