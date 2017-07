Pendant les six premiers mois de l’année, Škoda Auto a vendu 45 232 véhicules, ce qui représente une augmentation de 4 %. Avec un peu plus de 15 000 voitures vendues, le groupe allemand Volkswagen dont la société tchèque est la propriété, a vu ses ventes augmenter de 18 % en République tchèque. La troisième place a été remportée par le constructeur Hyundai (près de 11 000 voitures vendues), suivi de Ford, de Dacia et de Renault.

75% des véhicules ont été achetés par des entreprises, le reste a été vendu à des particuliers. Parmi les modèles les plus populaires figuraient toujours la Škoda Octavia, la Fabia et la Rapid du constructeur de Mlad_ Boleslav (Bohême du Nord). Du point de vu des catégories, les plus achetés ont été des SUV et des véhicules tout-terrain.

Le marché de motos a pour sa part enregistré une baisse de 5 % de ses ventes par rapport à l’année dernière. Au total, 9 618 motos ont été vendues, et ce essentiellement auprès des marques Honda, Yamaha et BMW. Les chiffres relatifs aux autobus ont également baissé de 16,7 % à 385 unités vendues.