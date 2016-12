21-12-2016 15:46 | Alžběta Ruschková

Les constructeurs automobiles installés en République tchèque ont produit, entre le début de l’année et la fin du mois de novembre, plus de 1,25 millions de véhicules particuliers. Ce chiffre représente une augmentation de 8 % par rapport à la même période de l’an dernier. La croissance a été enregistrée chez les trois principaux constructeurs de voitures dans le pays, a annoncé l’Association de l’industrie automobile (SAP).

Selon les informations publiées par le site économique ihned.cz, c’est la société Škoda Auto, filiale du groupe allemand Volkswagen, qui a augmenté le plus sa production, à savoir de plus de 10 %, et a fabriqué 706 000 voitures. Elle a été suivie par l’usine automobile de Hyundai à Nošovice (Moravie du Nord) qui a enregistré une hausse de 6 % et a dépassé le seuil de 334 000 véhicules produits. Enfin, la société TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) installée à Kolín, à l’est de Prague, a produit quelque 211 000 véhicules, soit une hausse de 3,5 %.

Le plus grand nombre de véhicules automobiles, plus précisément 128 000, ont été fabriqués au cours du mois de novembre. « Cette augmentation indique que le nombre de voitures produites en République tchèque cette année pourrait dépasser les 1,3 millions, soit le chiffre record de 2015 », a fait savoir le président démissionnaire de l’Association, Martin Jahn.

Quant à la production de camions, le constructeur tchèque Tatra Truck a enregistré une hausse de 50 % au cours de onze premiers mois de l’année, à 1140 unités. Seuls les chiffres relatifs aux autobus et motos ont baissé, respectivement de 2,5 % et de plus de 30 %.