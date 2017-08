Immobilier : les Tchèques investissent davantage à l’étranger

L'intérêt des Tchèques pour l'acquisition de biens immobiliers à l'étranger a largement crû ces dernières années. C'est en tout cas la conclusion d'une enquête menée par la société Rellox, dont la vente de biens immobiliers à l'étranger est précisément le domaine d'activité. Selon cette étude, c'est d'abord en Autriche (47%), et dans une moindre mesure en Croatie, en Espagne et en Italie, que les Tchèques sont les plus dépensiers.