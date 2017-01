12-01-2017 14:59 | Denisa Tomanová

En 2016, les ventes de voitures d’occasion ont augmenté de 6% en République tchèque par rapport à l’année précédente. Des 700 000 voitures d’occasion vendues en 2016, 164 000 véhicules ont été importés et 536 000 ont été achetés dans le pays. Ces informations ont été révélées par la société Cebia, qui s’occupe de la vérification de la provenance des voitures d’occasion.

Environ 374 000 véhicules usagés ont été vendus par des particuliers, tandis que 326 000 véhicules ont été vendus par des commerçants. Trois quarts des 362 000 véhicules ont été vendus par des concessionnaires de voitures d’occasion, tandis que le reste a été vendu à l’aide de programmes d’importation certifiés.

D’après les statistiques de la société AAA Auto, les concessionnaires ont proposé près de 1 090 000 voitures d’occasion, soit une hausse de 158 000 voitures par rapport à l’année 2015. La plus grande offre de voitures a été enregistrée à Prague, où l’on a proposé environ 298 000 voitures. D’après la porte-parole de AAA Auto, Karolína Topolová, cette hausse d’intérêt pour les voitures d’occasion témoigne de la reprise de ce marché, qui s’est élargi d’un cinquième.

En 2016, le prix moyen de vente d’une voiture d’occasion a diminué d’environ 5 100 couronnes (188 euros) pour un prix moyen s’élevant désormais à 190 900 couronnes (7 065 euros). Le volume total du marché s’est ainsi élevé à près de 134 milliards de couronnes, soir près de 5 milliards de couronnes. D’après les informations de la société Cebia, le compteur kilométrique des voitures indiquaient en moyenne 161 000 km. Mais sachant que le compteur de 40% des voitures d’occasion était trafiqué, le kilométrage moyen réel des voitures était de 201 000 km.

Parmi les marques les plus vendues figurent toujours la société Škoda, avec une part de 23% sur le marché. En deuxième et troisième position arrivent les sociétés Volkswagen et Ford, suivies de près par Kia et Hyundai. Les modèles les plus vendus restent la Škoda Octavia, la Škoda Fabia et la Volkswagen Passat.