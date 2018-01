Gaspillage alimentaire : les supermarchés ne jetteront plus de nourriture

La loi met fin au gaspillage alimentaire dans les supermarchés en République tchèque. A compter du 1er janvier, les moyennes et grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés ne peuvent plus jeter leurs invendus alimentaires et ont l’obligation de les offrir à des organisations caritatives. La République tchèque suit ainsi l’exemple de la France ou de l’Italie qui avaient déjà adopté des lois qui interdisent le gaspillage alimentaire.