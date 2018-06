En 2017, plus d’un million de touristes ont utilisé Airbnb pour visiter la République tchèque

La majorité des touristes ayant eu recours au site Airbnb en 2017 pour se loger en République tchèque était originaires d’Allemagne et des Etats-Unis. Les touristes européens représentaient 75 % du total de tous les utilisateurs, les Français et les Britanniques arrivant à la deuxième et troisième place après les Allemands. Ces touristes ont dépensé en tout plus de 320 millions d’euros dans le pays.

A l’heure actuelle quelque 11 000 personne dans le pays proposent la location de chambres et d’appartements par l’intermédiaire de ce site de location très prisé. Les revenus moyens de ces locations s’élèvent à 54 000 couronnes (2 100 euros). Prague, la Moravie du Sud et la Moravie-Silésie sont à l’heure actuelle les destinations les plus courues du pays.

Le profil type des personnes proposant des locations Airbnb sont des jeunes gens âgés autour de la trentaine, mais selon une responsable de la plateforme en ligne, un nombre croissant de personnes âgées choisissent de louer leur propriété.

Si le site de location en ligne est né en 2008 à San Francisco, sa version tchèque n'a été lancée qu'en 2012, mais les premières locations à Prague sont apparues dès la première année de lancement international.

La société est à l’heure actuelle en discussions avec les autorités tchèques à propos de la possibilité d’introduire une règlementation de ses services qui renforcerait davantage la responsabilité des propriétaires proposant ces locations de courte durée.