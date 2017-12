Devenir mère ou chercheuse : en Tchéquie, il faut choisir

La carrière des chercheuses tchèques est souvent conditionnée à leur décision de devenir mère ou non. Environ 300 scientifiques de 29 instituts de l’Académie des sciences de République tchèque ont adressé une lettre à leur direction pour alerter sur la situation des jeunes femmes dans la recherche et pour qu’elles n’aient plus à faire ce choix.