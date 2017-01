11-01-2017 17:02 | Guillaume Narguet

Il fallait y penser, mais force est de reconnaître que l’idée est pour le moins originale. Pour rembourser une vieille dette qui remonte à l’époque où le socialisme régnait dans les deux pays, Cuba, qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes, a proposé au ministère tchèque des Finances d’envoyer en échange du rhum. La proposition a été prise au sérieux à Prague.

Le montant de la dette en question s’élève à près de 280 millions de dollars. Pas de quoi donc altérer le renouveau des relations entre les deux pays, mais une dette qu’il convient malgré tout de rembourser. C’est la raison pour laquelle des négociations ont été entamées fin 2015. Faute d’argent, ce règlement pourrait prendre la forme de la livraison de caisses de rhum. C’est du moins ce que les dirigeants cubains ont proposé à leurs homologues tchèques, selon une information publiée, le 15 décembre dernier, par le quotidien Mladá fronta Dnes et largement diffusée les jours suivants dans les médias tchèques et étrangers. « Si Cuba n’a pas d’argent, il dispose en revanche de suffisamment de rhum », a-t-on ainsi pu lire.

Bien qu’elle préférerait un remboursement plus traditionnel en bonne et due forme, la partie tchèque a étudié l’offre cubaine avec intérêt, estimant qu’il s’agit là d’une « option intéressante ». « Il s’agirait de marques de rhum relativement peu connues qui peuvent être de qualité, mais il faudrait en faire la promotion en République tchèque et même les lancer sur le marché », a indiqué la ministre-adjointe des Finances, Lenka Dupáková.

Des livraisons de médicaments ont également été envisagées. Toutefois, ceux-ci ne possèdent pas une certification suffisante au sein de l’Union européenne, ce qui pourrait compliquer leur vente… et ne serait pas le cas du rhum, dont la quantité, si l’intégralité de la dette devait être réglée avec cette boisson (éventualité que le ministère tchèque a exclue), représenterait des réserves pour au moins 100 ans. Le journal précisait en effet que la République tchèque a importé 892 tonnes de rhum cubain en 2015 pour un montant de deux millions d’euros.

L’histoire de la dette qu’entretient Cuba vis-à-vis de la République tchèque remonte à la période qui a précédé la révolution et la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie en 1989 ; période durant laquelle les échanges commerciaux entre les deux pays fleurissaient. Durant la Guerre froide, Prague a ainsi livré quantité de différentes marchandises sur l’île, parmi lesquelles notamment des armes, secteur fort de l’industrie tchécoslovaque.